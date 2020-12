Il Quarto Stormo in Duomo a celebrare la Madonna di Loreto, patrona dell’Aeronautica militare

GROSSETO – Oggi, 10 dicembre, è stata celebrata presso il Duomo di Grosseto la ricorrenza della Festività della Madonna di Loreto, Patrona dell’Aeronautica militare e di tutti gli aeronauti, con una messa officiata dal vescovo Rodolfo Cetoloni.

Il 10 dicembre rappresenta infatti il giorno in cui in tutti i reparti dell’Aeronautica militare si celebra la ricorrenza liturgica della “Virgo Lauretana”, in ricordo della data di trasferimento a Loreto della “Santa Casa” di Nazareth .

La celebrazione eucaristica, svolta alla presenza del comandante il Quarto Stormo, colonnello pilota Eros Zaniboni, delle Autorità civili e militari locali, unitamente a una rappresentanza del reparto e nel rispetto della normativa ministeriale per il contenimento del contagio da Covid-19, è terminata con il solenne momento di recita della preghiera dell’Aviatore da parte di un giovane ufficiale pilota del reparto, quale evocazione della protezione della Vergine nei confronti di quanti, militari o civili, operano nelle attività connesse al volo al servizio della popolazione e sono responsabili della sicurezza dello stesso.

“La santa messa ha rappresentato un momento religioso ed istituzionale di duplice importanza – spiegano dal Quarto Stormo -, poiché cadenzato in questi giorni dalle festività mariane e dalle celebrazioni per la solennità dell’Immacolata, ma soprattutto perché celebrato nell’anno del Giubileo lauretano, iniziato ufficialmente con l’apertura della Porta santa l’8 dicembre 2019 ed esteso a tutto il 2021”.

Inoltre, in virtù del vincolo speciale che lega la Forza Armata alla Madonna di Loreto, nell’ambito delle iniziative legate al centenario della decretazione quale “Patrona degli Aeronauti”, è stata organizzata la “Peregrinatio Mariae”, ossia il viaggio itinerante della Sacra Effige Lauretana presso tutti gli Enti dell’Aeronautica militare, che giungerà al Quarto Stormo il prossimo 23 dicembre.