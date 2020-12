GROSSETO – Ancora un po’ di pioggia in Maremma: è la coda della lunga perturbazione che ormai da una settimana tiene sotto scacco la provincia di Grosseto.

Pioggia che cadrà in città e nel resto della provincia anche nella giornata di giovedì 10 dicembre, con precipitazioni che almeno in mattinata potrebbero anche essere consistenti, per poi attenuarsi nel pomeriggio.

Vento molto debole, inferiore ai 10 chilometri orari. Temperature in calo: nel capoluogo attese minime e massime molto vicine, tra gli 8 e i 10 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui