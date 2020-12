Fight Gym, Pisano e D’Alfonso a caccia di medaglie ai campionati Junior di boxe

GROSSETO – Presente anche la Figth Gym alle finali dei campionati junior di pugilato, in programma a Roma dall’11 al 13 dicembre. Due i pugili del team grossetano, ovvero Moise D’Alfonso nei kg. 50 e Jonathan Pisano nella massima categoria: dopo aver superato la fase regionale ed interregionale si contenderanno il podio con i migliori otto d’Italia.

Raffaele D’Amico, che li seguirà all’angolo, ed il presidente Amedeo Raffi non nascondono il proprio ottimismo nello sperare di ottenere un ottimo piazzamento che ripaghi i sacrifici del duro allenamento effettuato nonostante le problematiche di questo periodo che non hanno reso agevole il compito. I campionati Junior, riservati ai quindicenni e sedicenni, anticipano di una settimana gli youth per i diciassettenni e diciottenni dove la Fight Gym Grosseto sarà ancora presente con Leonardo Vincelli e Orlando Hudorovich (Richard) per poi concludere la stagione 2020 con la partecipazione agli assoluti di Halit Eryilmaz che per la quarta volta rincorrerà l’oro.