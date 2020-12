Ecoballe, Galletti: «Il recupero andrà avanti finché non saranno rimosse tutte»

FOLLONICA – “Grazie all’impegno del ministro dell’Ambiente Sergio Costa le 32 ecoballe localizzate nel Golfo di Follonica sono state recuperate. Inoltre i ristori previsti per i pescatori locali sono stati prorogati per altri sei mesi ed a breve partiranno i bonifici per le imprese che hanno collaborato al recupero del materiale inquinante”.

Così Irene Galletti, presidente del Movimento 5 Stelle Toscana, commenta sulla sua pagina Facebook la notizia della rimozione delle 32 ecoballe nel mare di Follonica e la proroga dei ristori per i pescatori del Golfo.

“Ma l’operazione non si ferma – prosegue -, andrà avanti finché non saranno localizzate e rimosse le ecoballe ancora disperse in mare. Ancora una volta il ministro Sergio Costa ha dimostrato con azioni concrete che l’economia del mare e la tutela della biodiversità sono vere priorità per il suo Ministero”.