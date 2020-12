Dall’abbigliamento agli alimentari: il mercato torna alla normalità

GROSSETO – Dopo l’ultimo dpcm del 3 novembre scorso recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, tutti i mercati settimanali avevano subito forti restrizioni, soprattutto legate al divieto di vendita di alcune categorie merceologiche.

Con l’ordinanza del ministro Roberto Speranza dello scorso 4 dicembre, la Regione Toscana è fortunatamente da zona rossa a zona arancione e così anche il mercato settimanale del venerdì può tornare a svolgersi secondo le sue consuetudini, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento all’alimentari, dall’oggettistica alla frutta.

«Il mercato settimanale – dichiara l’assessore al commercio del Comune di Follonica Alessandro Ricciuti – torna al completo, dopo le settimane in zona rossa che avevano escluso il commercio di generi non alimentari. Voglio pensare che sia un segnale di un avvicinamento consapevole al Natale che ci porti a sostenere i nostri commercianti, ambulanti e non, rispettando comunque tutte le regole. Il mercato è un posto sicuro, all’aperto, dove primi tra tutti sono i commercianti a garantire il rispetto di distanziamento e uso della mascherina, a tutela di tutti.

«Vedere il mercato del venerdì di nuovo al completo – conclude – è un piccolo segnale di speranza che il peggio sia ormai alle nostre spalle.

Spero che i follonichesi vogliano, come me e l’amministrazione tutta, sostenere i commercianti e il mercato scegliendolo per i propri acquisti».

«Sabato 12 dicembre – spiega l’assessore al commercio del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini – in piazza ponte Giorgini il mercato settimanale si svolgerà regolarmente con tutte le categorie merceologiche abilitate».

«L’amministrazione comunale – aggiunge l’assessora – raccomanda a operatori e cittadini di agire nel massimo rispetto delle norme di tutela della salute che stiamo osservando ormai da tempo: distanziamento, indossare la mascherina e lavarsi spesso le mani».

«Continuiamo ad avere un comportamento responsabile – sottolinea Susanna Lorenzini – in modo da far sì che il passaggio alla zona arancione costituisca una preziosa opportunità di ripresa di una vita sociale. Oggi abbiamo la possibilità di tornare nelle piazze con i mercati e nei negozi, ad eccezione di bar e ristoranti, che potranno continuare a fare asporto e consegne a domicilio, non sprechiamola».

«Con la riapertura delle attività commerciali – conclude l’assessore Susanna Lorenzini – sono certa che i castiglionesi sceglieranno quelle presenti sul nostro territorio per fare acquisti. Un’attenzione necessaria, che andrà a beneficio dell’economia locale e ancora una volta dimostreremo di essere una comunità unità e attenta alle esigenze del paese».

Ovviamente sarà obbligo per tutti, venditori e clienti, rispettare rigorosamente le normative anticontagio, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, ricordando che i posti assegnati a ciascun operatore nel posteggio risultano già adeguatamente distanziati e che quindi sta a noi porre le doverose attenzioni alle quali ancora la pandemia ci obbliga per non abbassare la guardia.