Coronavirus in Italia: 16.999 nuovi casi, 887 morti e 30.099 guariti

GROSSETO – 16.999 nuovi positivi al Coronavirus 887 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Crescono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano 12.756, ma aumentano anche i tamponi effettuati, che oggi sono 171.586, mentre ieri erano 118.475.

Sono 30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il Coronavirus. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700mila.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sull’alto numero dei decessi (887 oggi contro i 499 di ieri) potrebbe pesare il ritardo delle notifiche. Per esempio, oggi la Regione Toscana comunica 75 decessi per Coronavirus, 45 dei quali avvenuti nei giorni scorsi.

Continua la riduzione del numero di ricoveri e terapie intensive: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale di 29.088, mentre le terapie intensive sono 3.291 in tutto (-29, ieri -25).