All’Aurelia Antica apre Bricolarge. E cerca personale

GROSSETO – L’offerta di Aurelia Antica Shopping Center si arricchisce con Bricolarge. Oggi, giovedì 10 dicembre, al centro commerciale è stato inaugurato ufficialmente il nuovo superstore del popolare marchio dedicato al fai-da-te, alla presenza delle autorità cittadine – tra cui il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e dei vertici di Aurelia Antica.

È il terzo punto vendita Bricolarge in provincia, dopo quelli di via Aurelia Nord (sempre a Grosseto) e di Follonica, in attesa dell’apertura del quarto a Orbetello, tra pochi mesi.

«Abbiamo scelto di essere presenti a Aurelia Antica – dichiara Giulio Gennari, amministratore di Bricolarge srl e presidente del Consorzio Evoluzione Brico – perché è una struttura importante con una proprietà familiare locale, condizione importante per mantenere un rapporto stretto e continuo. Insomma, abbiamo a che fare con persone che fanno riferimento a questa città: ci sentiamo a casa. La nostra intenzione è quella di proporre la migliore offerta possibile tra assortimento, qualità e prezzo: ovvio che dobbiamo tener conto anche della tipologia di clientela, quindi diciamo che i punti vendita di Grosseto Nord e Follonica restano maggiormente dedicati ai materiali tecnici, mentre quello di Aurelia Antica è più incentrato su prodotti decorativi e funzionali, più vicini ai consumatori».

Il nuovo punto vendita al centro commerciale di via Aurelia Antica è anche un’occasione di impiego. «Abbiamo già 10 persone al lavoro – conferma Giulio Gennari –, alcuni dei quali formati in azienda e altri assunti in seguito a uno scouting. Anche questo è un investimento importante. E la ricerca di personale non si ferma mai: al di là della nuova struttura che contiamo di aprire in primavera, infatti, in un’azienda come la nostra l’avvicendamento di personale è continuo. Chi vuole proporsi può inviare il proprio curriculum a gennari@gennarimario.it. È un’occasione per il territorio: un’azienda grossetana dovrebbe sempre tendere ad assumere personale locale e reinvestire sul posto. Noi cerchiamo di farlo».

Lo store Bricolarge di Aurelia Antica ha una superficie di quasi 1.800 metri quadrati, con due ingressi e ampi spazi espositivi e di vendita. «Con questa nuova apertura – dice Laura Mennilli, direttrice di Aurelia Antica Shopping Center – il nostro centro commerciale rafforza considerevolmente la vocazione di struttura ricca di servizi a disposizione delle famiglie, il nostro target di riferimento. È un risultato ancor più importante, perché raggiunto in un periodo difficile a causa della pandemia: ringraziamo Giulio Gennari che ha voluto investire a Aurelia Antica, convinto delle potenzialità concretamente dimostrate in dieci anni di attività. E altre novità sono in arrivo».