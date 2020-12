100mila euro per le strade della città: continua la messa in sicurezza delle vie grossetane

GROSSETO – Continuano gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza dei punti più critici presenti sulla rete viaria cittadina.

Questa volta è il turno di via Adige e via Dei Mille: è di ieri l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo che dà il via libera agli interventi. Verranno effettuati lavori di fresatura della pavimentazione stradale a cui seguirà una nuova bitumatura con relativa messa in quota dei chiusini, caditoie e griglie presenti.

L’intervento su via Adige interessa il tratto che va tra via Po e via Umberto Giordano su circa 360 metri lineari, mentre su via dei Mille i lavori si svolgeranno per un tratto di circa 270 metri lineari.

“Vogliamo migliorare le condizioni di due strade particolarmente frequentate per garantire ad automobilisti e pedoni standard sempre più alti di sicurezza – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. In particolare abbiamo ritenuto opportuno intervenire su via Adige in quanto interessata da un’elevata intensità di traffico e snodo importante per il traffico diretto verso il centro e la cittadella dello studente. Anche via Dei Mille rappresenta un’arteria di scorrimento cruciale in una zona densamente abitata in cui si concentrano numerose attività commerciali”.