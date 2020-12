Un unico portale per prenotare le vacanze nella città del Golfo: Booking Follonica lancia l’iniziativa

FOLLONICA – L’associazione Booking Follonica presenta una propria “landing page” e con questa apre all’attività di incoming nel Golfo di Follonica. “Da ora in avanti per prenotare le vacanze ci sarà www.bookingfollonica.it” spiegano dall’associazione.

“Non è sfuggito infatti agli operatori del Golfo la possibilità di gestire le richieste e le prenotazioni dei potenziali ospiti che sono interessati a conoscere la nostra zona – proseguono da Booking Follonica -; già dall’estate scorsa, quando per reagire alle conseguenze e all’incertezza della pandemia da Covid e al lockdown che paralizzò il Paese, fu autofinanziato un video e la sua veicolazione sui canali social, cominciarono ad arrivare richieste di informazioni inerenti a pacchetti e promozioni, ma anche a preventivi per soggiorni settimanali.

Concretizzare la velocissima escalation che si è verificata a seguito della promozione messa su da Booking Follonica è stato abbastanza facile, dal momento che tra gli associati c’è anche un’agenzia viaggi e tour operator che garantisce competenza, professionalità ed organizzazione. Attraverso un accordo sottoscritto dalle strutture aderenti e la stessa agenzia sarà quindi ora possibile dirottare prenotazioni e contatti alle strutture ricettive idonee alla richiesta dell’utente, accorciando tempi di prenotazione e dando una risposta veloce e mirata al turista che si rivolge e visita il sito di Booking Follonica.

Nel frattempo è stata approvata la nuova campagna social che nei mesi di dicembre e gennaio interesserà il rinnovo dei contatti già stabiliti nel corso della passata stagione turistica, la creazione di un catalogo digitale con le schede tecniche delle strutture che fanno parte di Booking Follonica e la realizzazione di una “rivista” digitale di 2/3 pagine con uscita mensile.

La decisione e la professionalità degli operatori dell’associazione hanno spinto altre attività ricettive ad entrare a far parte del circuito, tra cui un’importante struttura del Golfo che ha deciso di partecipare all’attività dell’associazione sebbene eserciti nel comune di Scarlino. Forse è arrivato davvero il momento tanto atteso in cui le barriere amministrative lasceranno il passo ad una visione più moderna e funzionale di territorio, almeno nel settore turistico – concludono -; forse davvero questa volta i campanili smetteranno di suonare ognuno per sé, ma insieme in un concerto armonico e univoco che racconterà la bellezza e la fruibilità dell’intero comprensorio”.

www.bookingfollonica.it

info@bookingfollonica.it

+39 0566 43554 333/8121542