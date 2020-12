Scuola e Coronavirus: le aule esterne per studiare in sicurezza diventano realtà

GAVORRANO – Aule esterne per studiare in sicurezza: a Gavorrano diventano realtà. Si sono conclusi in questi giorni i lavori esterni alla scuola media-elementare del capoluogo, programmati in accordo con la direzione scolastica, per adeguare il plesso scolastico con spazi didattici fruibili all’esterno.

I lavori sono stati finanziati grazie ai fondi destinati dal Miur al Comune di Gavorrano pari a 28mila euro e si aggiungono alla sostituzione totale degli infissi della scuola materna di Gavorrano, eseguita con fondi del bilancio comunale derivanti dall’avanzo di amministrazione 2020.

Inoltre è in via di definizione il progetto per migliorare l’utilizzo degli spazi esterni sia della scuola materna che quella elementare di Bagno di Gavorrano, per un costo totale di circa 86mila euro derivanti anch’essi dal bilancio comunale tramite destinazione dell’avanzo di amministrazione.

Questi interventi sul patrimonio comunale di edilizia scolastica si sommano agli interventi già effettuati nel 2019 per ripristino del tetto e delle vetrate della palestra della stessa scuola media, per un totale di circa 75mila euro, e l’efficientamento energetico della scuola materna di Grilli per un totale di circa 70mila euro, grazie ai fondi destinati dal Governo ai Comuni per la manutenzione e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

«Sin dal nostro insediamento – afferma il sindaco Andrea Biondi– abbiamo privilegiato gli interventi a favore dell’edilizia scolastica, in accordo con la direzione dell’istituto comprensivo, per investire sulla parte migliore della nostra comunità».