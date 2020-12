Nuovo torneo a squadre per tutta la provincia con il Marathon Bike. Iscrizioni aperte

GROSSETO – In tempo di Covid la compagine del Team Marathon Bike, con l’intento di dare continuità e tenere alto l’interesse dei podisti della provincia di Grosseto, organizzerà la “Prima Mezza Maratona dei Comuni a squadre”. L’iniziativa, assolutamente non agonistica e corsa singolarmente in modalità test, avrà la durata da dicembre 2020 ad aprile 2021, o comunque al termine della prova dell’ultimo frazionista che si cimenterà, come gli altri, al velodromo “Montanelli” di Grosseto. La mezza maratona dei Comuni è formata da squadre composte 4 partecipanti che dovranno coprire la distanza di 21 chilometri e 97 metri. I primi tre podisti di ogni squadra, si cimenteranno sulla distanza di 5 chilometri, mentre quarto e ultimo frazionista coprirà 6 chilometri e 97 metri. Ad ogni quartetto verrà assegnato un nome ricavato dai 28 Comuni della Provincia di Grosseto, da Arcidosso a Sorano.

Le iscrizioni, che sono gratuite, si potranno fare presso il negozio Running 42 di Grosseto, entro il 15 dicembre, dopodiché la società organizzatrice estrarrà a sorte i nominativi che comporranno i quartetti. Formate le squadre, si partirà con le prima frazione (massimo 2 podisti alla volta in giorni diversi o in senso opposto di marcia) che si cimenteranno nel circuito di 5 chilometri al velodromo di Grosseto. La particolarità della manifestazione e che tutti i tempi degli atleti impegnati, saranno certificati, uno ad uno, dal Marathon Bike. Solo al termine della prima batteria, che durerà ovviamente più settimane, partirà la seconda e poi le altre due. Al termine di ogni frazione verrà stilata una classica provvisoria aggiornata di volta in volta, sul sito www.teammarathonbike. Alla fine della manifestazione verranno premiate le prime 3 squadre classificate.