Natale 2020, l’appello di Fratelli d’Italia: «Fai un regalo a Grosseto, acquista in città»

GROSSETO – “Il momento attuale che stiamo vivendo, imposto dalla pandemia Covid-19, è davvero difficile per tutti, e anche la nostra comunità, sia cittadina che provinciale, non ne è rimasta purtroppo indenne. Pertanto, oggi più che mai, riveste particolare e fondamentale importanza sostenere le imprese locali e i nostri commercianti, acquistando prodotti italiani e del territorio maremmano”.

A dirlo sono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, e Bruno Ceccherini, commissario provinciale FdI Grosseto.

“Ci avviciniamo alle festività del Santo Natale – commentano Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini –, e le città della nostra provincia sono uscite da poco dalla zona rossa, e pur tra mille difficoltà, divieti e ordinanze, piano piano cercano di ritrovare una ‘pseudo’ normalità”.

“Il nostro Centro storico, ma anche tutte le altre zone della città e della provincia – prosegue Bruno Ceccherini – con le attività commerciali e artigianali che le compongono, oggi più che mai necessitano dell’aiuto di tutti i grossetani e maremmani”.

“In questo periodo, dove la così detta ‘corsa ai regali’ si intensifica – commenta Fabrizio Rossi -, è importante acquistare il nostro Made in Italy e i prodotti locali nelle nostre attività commerciali”.

“Acquistare nei nostri negozi – prosegue il coordinatore regionale Fabrizio Rossi – è importante per molteplici aspetti. Il primo fra questi, oltre che permette la valorizzazione delle eccellenze dei nostri prodotti locali, permette anche e soprattutto alle aziende del nostro territorio, di poter sopravvivere, o almeno provarci, dopo le settimane di chiusura dovute ai vari Dpcm e ordinanze governative varie. L’altro degli aspetti, e non meno importante, è quello di mantenere attivi e vitali i nostri Centri storici, per aiutare così a non far chiudere e morire i piccoli negozi e le preziose attività commerciali”.

“Fratelli d’Italia – concludono Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini – è da sempre vicina e attenta alle problematiche di artigiani, commerciati e partite Iva del nostro territorio. Prima di tutto, la difesa del Made in Italy e dei prodotti locali”.