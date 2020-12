Il Tar da ragione al Comune: il muro non doveva esser costruito. La società dovrà pagare 189 mila euro

GAVORRANO – Il Tar ha respinto il ricorso della Mare quattro srl contro il Comune di Gavorrano. Il Comune aveva sanzionato la Mare quattro per 189 mila euro per l’esecuzione di interventi edilizi abusivi nella frazione di Giuncarico dove era stato costruito un muro davanti ad alcune abitazioni di nuova costruzione. Il muro in cemento armato che arrivava a 11 metri di altezza, era stato costruito su terreno della provincia.

L’amministrazione, oltre alla sanzione, aveva disposto la riduzione dell’altezza del muro e la sostituzione con una ringhiera oltre alla creazione nelle parti inclinate del muro di terrazzamenti idonei per la piantumazione di specie autoctone, arboree, arbustive e di tappezzamenti sempreverdi, idonee a mitigare l’impatto visivo.

La sanzione scaturisce infatti dall’impossibilità della demolizione: il muro è infatti di sostegno alla rampa di accesso ed al piazzale adibito a parcheggio di uso esclusivo delle abitazioni antistanti.

Per questo il comune ha chiesto la riduzione del muro e ha disposto la sanzione contro cui la società ha fatto ricorso. Secondo il Tar l’ordinanza di demolizione prima e la successiva sanzione disposte dal comune sono legittime, e dunque il ricorso risulta infondato.