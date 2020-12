Dal Lions Club cento chili di salsicce per le persone bisognose: venerdì la consegna alla Caritas

GROSSETO – “Salsicce fresche di buon augurio”. Il Club Lions Grosseto Host conferma la sua vicinanza alle famiglie in difficoltà e alle persone più deboli, particolarmente svantaggiate in questi momenti di pandemia e lockdown.

“Grazie alla generosità del socio Riccardo Subissati, titolare del noto salumificio con sede a Roccastrada – spiegano dal club -, venerdì 11 dicembre alle ore 15 alla Bottega della Caritas, in via Pisa 1, il club effettuerà una importante utilissima donazione. Lo scopo del service Lions è di consentire alle famiglie in una situazione di chiaro disagio di trascorrere il Natale in serenità. Una sorta di buon augurio anche in vista di fine d’anno e dell’ingresso del 2021, con la speranza che possa essere molto migliore di questo, bisesto, prossimo alla fine”.

La donazione consiste in cento chili di salsicce fresche, preparate dall’azienda Subissati.

Alla cerimonia di consegna saranno presenti, per il Club Lions Grosseto Host, il presidente Alessandro Pasquariello assistito da una ristretta rappresentanza del corpo sociale, e il vice direttore della Caritas, Luca Grandi, con alcuni volontari.