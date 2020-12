Capalbio: la torre illuminata con il tricolore. E il sindaco ricorda la donna uccisa dal marito

CAPALBIO – “Nelle ultime ore siamo stati combattuti, visti i recenti e gravissimi fatti che hanno sconvolto la nostra comunità, sul rispettare o meno il programma di accendere le luci tricolore sulla torre” a parlare è il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi.

“Abbiamo deciso poi di confermare questo appuntamento, dedicando un pensiero particolare, in questo momento, a Maddalena, vittima di un terribile omicidio, e alla sua famiglia. Perché per questo Natale, così diverso dal solito, abbiamo deciso di illuminare uno dei nostri simboli con il tricolore, l’emblema della nostra Repubblica”.

“Quest’anno più che mai il periodo natalizio ci dovrà vedere impegnati a rafforzare il nostro senso di comunità. Dobbiamo rinunciare a tanto e dobbiamo farlo per il nostro bene, quello dei nostri cari e quello dei nostri concittadini. Dobbiamo essere uniti, rispettosi delle regole e prudenti per sconfiggere il virus che ha sconvolto le nostre vite. Tutti sentimenti e impegni che intendiamo prenderci, oggi più che mai, anche per sconfiggere la violenza che purtroppo, come i fatti di cronaca ci ricordano, serpeggia persino nelle nostre vite” prosegue il sindaco.

“Presiedere a questo evento simbolico non è facile, ma abbiamo ritenuto giusto farlo per ricordare la giovane donna che ci ha lasciato e per sottolineare la vicinanza dell’amministrazione a tutti i cittadini: non abbiate paura di chiedere aiuto se avete bisogno, noi faremo tutto il possibile per trovare insieme le soluzioni e mantenere il nostro territorio il luogo sicuro e sereno in cui desideriamo vivere”.