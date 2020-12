Buoni spesa: pubblicato l’avviso per i commercianti che vogliono aderire all’iniziativa

FOLLONICA – L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso rivolto agli esercenti di attività di vendita di generi alimentari che vogliano rendersi disponibili per fornire generi alimentari in cambio dei buoni spesa che saranno loro forniti dal Comune di Follonica secondo modalità definite con successivo comunicato.

I buoni saranno utilizzabili per acquisti di generi alimentari di prima necessità (esclusi alcolici).

Possono manifestare il loro interesse e la loro disponibilità, entro il 15 dicembre ore 12, le aziende che hanno almeno un punto vendita nel territorio comunale di Follonica e sono iscritti presso la Camera di Commercio con uno dei seguenti codici Ateco:

– codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande)

– codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;

– codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per vendita di generi alimentari).

– codice ateco 47.81.01 –Commercio al dettaglio di frutta e verdura

– codice ateco 46.38.10 –Commercio al dettaglio di prodotti ittici

– codice ateco 47.81.03—Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne

– codice ateco 47.81.09 –Commercio al dettaglio di prodotti alimentari