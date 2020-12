Buoni spesa per le famiglie bisognose: come fare richiesta

ROCCASTRADA – Il decreto legge 154/20, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, ha disposto l’assegnazione di risorse finanziarie per l’emissione di buoni spesa e l’acquisto di generi di prima necessità per fornire risposte concrete ai cittadini in difficoltà.

A far data da giovedì 10 dicembre, per richiedere aiuti da parte del Comune per acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità, potrà essere chiamato lo sportello sociale comunale al numero 346/6920386 in tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì, con orario dalle 9 alle 12.

Una volta che sarà stato effettuato il questionario da parte del personale dedicato, la scheda verrà inviata all’assistente sociale, che effettuerà la valutazione sulla base di criteri precedentemente stabiliti ed assegnerà o il buono spesa o il pacco alimentare.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, o in proprio o con la collaborazione delle associazioni del territorio provvedere alla consegna dei buoni o dei pacchi alimentari, secondo un calendario concordato preventivamente.

Si rassicurano i cittadini che sono stati o che saranno nei prossimi giorni beneficiari dell’aiuto per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, che i buoni non scadono ma saranno utilizzabili fino alla fine dell’emergenza negli esercizi convenzionati.

Sul sito internet del Comune è consultabile l’elenco degli esercizi commerciali nei quali possono essere consumati i buoni spesa, al seguente link: https://bit.ly/3oGmQwt.