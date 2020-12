Pallamano di nuovo attiva, Starfish Follonica alle prese col Modula Casalgrande

FOLLONICA – Ritorno all’agonismo anche per la pallamano maremmana, con la Starfish Follonica che si prepara all’impegno di sabato 12, dopo 48 giorni di stop, tra le mura amiche contro la formazione emiliana del Modula Casalgrande. Partita di difficile interpretazione, in cui le attuali posizioni in classifica contano relativamente.

Il Follonica con i suoi nove punti e due partite da recuperare è accreditata da molti tecnici non solo del girone B di A2, come una delle vere sorprese della pallamano a livello Nazionale, ma per mantenere questo standard la strada è ancora lunga.

I due tecnici Matteo Pesci e Massimo Cecchini dovranno saper dosare le forze e le motivazioni in questo sprint finale prima della sosta natalizia. Il gruppo si sta allenando e quasi tutti gli effettivi sono tornati in campo pronti a far sognare i propri sostenitori e lo staff dirigenziale come fino ad ora hanno saputo fare.

“Non ci resta che aspettare questo match di ripresa campionato – ha detto la dirigenza follonichese – con l’unica nota negativa di un Palagolfo ancora a porte chiuse, ma saremo davanti al pc per seguire la diretta sulle pagine social della squadra come il Covid ci impone”.