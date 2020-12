Giulia si laurea con una tesi sui vaccini: subito al lavoro contro il Covid

GROSSETO – C’e’ una nuova dottoressa in Maremma, si chiama Giulia Maggio. Giulia si è laureata all’Università di Siena nel corso di laurea in Infermieristica, con la tesi “Vaccinazioni e operatori sanitari: il nursing narrativo come strumento innovativo di indagine e analisi”. Relatore la professoressa Francesca Nisticò e correlatore Sabrina Cesareo.

La neo laureata andrà a rinforzare il sistema sanitario che, a causa della emergenza sanitaria Covid, è attualmente sotto organico. Questo progetto di anticipo di lauree è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini.