FOLLONICA – La città del Golfo si illumina di Natale. Da Cassarello a via Santini le vie dello shopping saranno illuminate e in centro renne, stelle, regali e cuori di luci faranno da sfondo perfetto alle foto delle feste.

“Quest’anno – dichiara l’assessora agli eventi Barbara Catalani- l’amministrazione ha voluto confermare e anzi, rafforzare il proprio impegno sulla luminaria. Ci siamo fatti carico dell’intero importo per non gravare sui commercianti scegliendo anche di illuminare prioritariamente le vie commerciali della città.

Il budget a disposizione non era molto, abbiamo deciso di non accrescerlo, visto il delicato momento che stiamo vivendo, ma ci siamo impegnati per garantire luci e decorazioni dove la città ha riaperto i negozi.”

Dal 20 dic anche un video mapping arricchirà le decorazioni natalizie di piazza Sivieri e via Roma e agli ingressi dei diversi rioni il Comitato Carnevale sistemerà le sue installazioni.

“In questo anno così difficile – dichiara il sindaco Andrea Benini – ci è sembrato giusto dare un forte segnale di coesione per le feste natalizie. La città, illuminata e fiorita, grazie al progetto dell’amministrazione comunale, si stringe a sostegno dei commercianti di Follonica, le cui attività sono state interrotte a causa del coronavirus.

Abbiamo rinunciato al carnevale per il 2021, ma non a ciò che il carnevale muove: i carristi sono al lavoro in questi giorni per terminare le loro opere che entreranno a far parte della luminaria decorando alcune delle nostre rotonde.

La luminaria 2020 è un progetto semplice, ma composito, che ha voluto mettere insieme le diverse energie cittadine per far sentire più caldo questo difficile Natale.”