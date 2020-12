Follonica ha il “cuore spezzato”: nella notte rovinato uno degli addobbi di Natale

FOLLONICA – Brutta sorpresa al risveglio per Follonica in questi giorni di atmosfera natalizia. Il grande cuore, installato nel nel centro di via Roma, è stato rovinato. Un “cuore spezzato” a metà per la città del Golfo che in questi giorni si era vestita a festa con luminarie e addobbi molto graditi dai follonichesi.

come già annunciato dall’amministrazione comunale però il ”cuore di Follonica” tornerà presto a battere e ad illuminarsi in via Roma perché è in manutenzione. E speriamo che quello che è successo rimanga soltanto un singolo episodio.

Le foto sono di Giorgio Paggetti.