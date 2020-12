Coronavirus: test sierologici gratuiti per gli over 65 nel comune di Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si chiama “Progetto over 65”, l’iniziativa messa in campo da Comune di Castiglione della Pescaia e Regione Toscana. Dal 14 al 19 dicembre, 2500 cittadini castiglionesi che vorranno eseguire il test sierologico gratuito, troveranno disponibili le postazioni su tutto il territorio comunale. In quell’occasione, sempre per queste persone, se non avessero ritirato nei giorni scorsi le 4 mascherine protettive Fpp2 potranno richiederle ai volontari presenti nelle varie location.

Quello che prenderà il via lunedì sarà un monitoraggio a tappeto, sicuramente la più imponente azione di prevenzione realizzata da sempre nella cittadina costiera, eseguita in piena sicurezza, gratuita e in forma volontaria. Al cittadino basterà presentarsi nei giorni stabiliti, già pubblicizzati sulle varie pagine social e anche sull’App comunale e in pochi minuti sarà sottoposto al test, conoscendo immediatamente l’esito. Uno screening di massa che l’amministrazione comunale ha potuto realizzare grazie al contributo e alla collaborazione delle associazioni locali del volontariato: Croce Rossa Italiana, Misericordia, Nasdaq, Lions club Castiglione Salebum, Insieme in Rosa e Vab.

Questo il calendario: Lunedì 14 al mattino, dalle ore 9:00 – 12:30 si sottoporranno al test gli abitanti di Buriano e di Tirli. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00 quelli di Bozzone e Ampio. Il giorno successivo, con orario 9:00 13:00 i residenti delle frazioni di Punta Ala e Vetulonia. Nel capoluogo, da mercoledì 16 a venerdì 17 doppio appuntamento, mattino 9:00 – 13:00 e al pomeriggio 14:00 – 18:00, in due punti di ritrovo, la sala del Consiglio comunale in via Cesare Battisti e la sede della Cri in piazza Orsini, dove gli operatori della Confraternita della Misericordia di Buriano e quelli della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia eseguiranno i test sierologici, un operazione che è stata suddivisa per evitare lunghe attese, in quattro giorni e l’accesso sarà in base alle iniziali del cognome. Mercoledì 16 in sala consiliare si possono presentare i cittadini con cognome che inizia con “A e B” alla sede della Cri quelli con “C e D”. Il giorno seguente in via Cesare Battisti il test sarà eseguito ai castiglionesi over 65 con cognome “E – F – G”, mentre in piazza Orsini quelli con le iniziali “H – I – L – M”. Venerdì 18 in sala del Consiglio si potranno presentare gli abitanti con cognome “N – O – P – Q” e alla Cri “R – S – T”. Sabato, solo al mattino 9:00 – 13:00, la popolazione che ha il cognome con iniziali “U- V – Z in sala consiliare, mentre la sede della Croce Rossa sarà disponibile per tutti i recuperi di coloro non si sono potuti sottoporre al test nei giorni stabiliti.

«Con questa imponente azione di prevenzione sulla popolazione – spiegano il sindaco Giancarlo Farnetani e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini – sarà individuato chi fra gli over 65 è positivo al Covid-19 e speriamo, vista l’emergenza sanitaria in corso, ci sia un’alta partecipazione dei castiglionesi che decideranno di eseguire l’esame».

«I positivi – aggiungono il primo cittadino e la consigliera – saranno indirizzati verso la Asl per il test diagnostico molecolare (tampone rinofaringeo) e prese immediatamente tutte misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell’individuo e della collettività. Tutto questo lo possiamo offrire in piena sicurezza a circa 2500 abitanti, grazie allo sforzo economico e organizzativo che l’amministrazione comunale e le associazioni del volontariato locale hanno deciso di intraprendere».

«Occorre però non abbassare la guardia – tengono a precisare Farnetani e Mucciarini – i numeri dei contagi restano ancora alti ed è quindi fondamentale che ogni castiglionese continui ad essere responsabile dei propri comportamenti».

«Nei prossimi giorni si terrà un controllo importante per una parte consistente della popolazione di Castiglione della Pescaia – concludono Farnetani e Mucciarini – che andrà a beneficio anche delle loro famiglie. Sottoporsi allo screening è una forma di rispetto oltre che per se stessi, anche verso chi si frequenta quotidianamente».

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ringrazia la Regione Toscana, Nasdaq e Lions Club Salebrum per aver fornito i test necessari a coprire le esigenze del territorio, le associazioni del volontariato per la collaborazione e anche i Carabinieri della locale stazione che assieme agli agenti della Polizia municipale contribuiranno a far rispettare le norme.