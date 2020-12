Coronavirus: solo due nuovi positivi oggi in più in Maremma

GROSSETO – Solo due nuovi tamponi positivi al Coronavirus in Maremma. 13 in tutta la Asl sud est (Arezzo, Grosseto, Siena). È questo il risultato reso noto dalla Asl per i tamponi effettuati sino alle 14 di oggi. 477 i tamponi fatti, e 905 le persone positive attualmente in carico, di cui 766 al proprio domicilio.

I due nuovi positivi vivono nel comune di Arcidosso e Massa Marittima e rientrano nelle fasce d’età che vanno dai 35 ai 49 anni e dai 50 ai 64 anni. Ieri i nuovi positivi erano cinque, 29 mercoledì scorsi, una settimana fa.

1539 le persone in quarantena in quanto contatto stretto di positivo. 38 le persone attualmente ricoverate all’ospedale Misericordia, 15 i ricoverati in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Nuovi casi Asl TSE 13 Provincia di Arezzo 6 Provincia di Siena 4 Provincia di Grosseto 2 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 2 2 – 2 Grosseto – 1 1 – Siena 2 1 1 – Totale ASL TSE 4 4 2 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Venerdi 04/12/2020 Sabato 05/12/2020 Domenica 06/12/2020 Lunedi 07/122020 Martedi 08/12/20 Arezzo 47 43 30 41 45 16 6 Siena 43 57 29 23 17 13 4 Grosseto 29 24 15 19 28 5 2 Totale Asl Tse 122 127 74 83 90 34 13

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Massa Marittima 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 91 TI San Donato Arezzo 19 TI Nottola 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 38 TI Misericordia Grosseto 15

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 779 Provincia di Siena 908 Provincia di Grosseto 477

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1192 Provincia di Siena 713 Provincia di Grosseto 905

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 921 Provincia di Siena 445 Provincia di Grosseto 766

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2488 Provincia di Siena 1680 Provincia di Grosseto 1539

Guariti Provincia di Arezzo 0 Provincia di Siena 0 Provincia di Grosseto 0