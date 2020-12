Trasferta terribile per il Circolo Pattinatori, domani sera in casa della leader Sarzana

GROSSETO – Ad appena 72 ore dalla sconfitta casalinga contro il Correggio, il Circolo Pattinatori torna in pista martedì sera alle 20,45 (diretta su fisrtv.it) per confrontarsi con la neocapolista Credit Agricole Sarzana. Una trasferta terribile per i ragazzi di Federico Paghi, che sabato scorso hanno dovuto lasciare i tre punti alla formazione emiliana, trascinata dall’ex Follonica Mirko Bertolucci, autore di un poker, per una condizione atletica che ha risentito dei 40 giorni di inattività sopratutto per il Covid-19 che ha colpito buona parte dei giocatori; la squadra è partita bene portandosi sul 2-0, ma poi ha finito la benzina e gli ospiti hanno avuto la meglio. A causa di un calendario fittissimo di impegni (fino alla fine dell’anno sono sei le partite in calendario) Saavedra e compagni dovranno ritrovare la forma migliore giocando e disputando due-tre allenamenti a settimana.

In situazione normale il confronto contro la formazione ligure, allenata da Alessandro Bertolucci, sarebbe stato tutto da giocare per l’Edilfox, almeno stando a quanto visto nelle prime tre uscite stagionali. Martedì, invece, ci sarà da soffrire contro un avversario che sta vivendo un momento di grazia e che è reduce da un successo pesante sul campo del Trissino.

«Non facciamo drammi per la sconfitta con il Correggio, il campionato è ancora lunghissimo – sottolinea il mister Federico Paghi – Contro il Sarzana sarà dura ma dobbiamo tornare a pensare positivo per riprendere la corsa salvezza».

Il Circolo Pattinatori è all’ottavo posto in classifica, in compagnia con il Trissino, con sei punti e proverà con tutte le forze a muovere la classifica per tenere distanti le squadre che lottano per la permanenza in A1. Nel match in terra ligure con il Grosseto c’è l’ex Andrea Fantozzi che ha lasciato un buon ricordo a Sarzana e che proverà a dare qualche dispiacere ai vecchi compagni.

L’Edilfox si presenta sul campo del Credit Agricole con l’organico al completo. I convocati: Saitta, Bruni; Bardini, Battaglia, Buralli, D’Anna, Fantozzi, Paghi, Rodriguez, Saavedra.

Il programma della 10ª giornata: Wasken Lodi-Roller Scandiano, Ubroker Bassano-Teamservice Monza, Lanaro Breganze-GDS Forte dei Marmi, Credit Agricole Sarzana-Edilfox Grosseto (arbitri Massimiliano Carmazzi, Enrico Uggeri), Bidielle Correggio-Tierre Montebello, Telea Medical Sandrigo-Galileo Follonica, Why Sport Valdagno-Gsh Trissino.

La classifica: Sarzana 15 punti; Valdagno 13; Lodi 12; Bassano e Correggio 10; Forte dei Marmi 9; Montebello 7; Grosseto e Trissino 6; Follonica 4; Monza e Sandrigo 3; Scandiano 1; Breganze 0.