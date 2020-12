“Solo denti per Nina”: gli amici di Marta organizzano una raccolta fondi in favore della figlia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al via la raccolta fondi online “Solo denti per Nina”, che i vecchi compagni di classe di Marta Gaggioli, la 34enne castiglionese morta tre giorni fa in un tragico incidente, hanno organizzato in suo onore e in favore di sua figlia Nina, sei anni.

“Ciao! Ci presentiamo, siamo “la mitica D” del liceo linguistico, compagni e compagne di classe di Marta negli anni delle superiori – scrivono gli amici -. Marta è sempre stata per noi un sorriso, una fucina di idee e di eventi, buonumore e amore. Dopo la tremenda notizia della sua scomparsa, il nostro pensiero è andato alla piccola Nina e alla sua famiglia.

Vivendo tra noi lontane, ma sempre unite, abbiamo deciso di fare una raccolta fondi in onore di Marta e in favore di sua figlia Nina. Fondi che potranno essere utilizzati per spese immediate, oppure per creare un piccolo conto per la bambina. Una volta terminata la raccolta, chiederemo alla famiglia di Marta di gestire i soldi a seconda delle necessità della piccola.

Il Crowdfunding è aperto a tutti e non ha limiti! La cifra impostata è puramente indicativa. Non importa raggiungerla e non importa superarla. E come scrisse una nostra amica “solo denti”! Grazie”.

In sole 19 ore sono stati raccolti più di 5mila euro. Chi desiderasse fare una donazione, può farlo sulla piattaforma GoFundMe a questo LINK.