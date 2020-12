L’almanacco del Giunco: il 7 dicembre viene decapitato Cicerone ed è brevettato il frigorifero

GROSSETO – Lunedì 7 dicembre, Sant’Ambrogio vescovo dottore, il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.35. Accadeva oggi:

43 a.C. – Marco Tullio Cicerone viene decapitato per ordine di Marco Antonio

1732 – Apertura della Royal Opera House al Covent Garden di Londra

1787 – Il Delaware diventa il primo stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti

1815 – Michel Ney, Maresciallo francese, viene giustiziato da un plotone d’esecuzione, dopo essere stato condannato per tradimento dal governo della Restaurazione di Luigi XVIII, per il suo supporto a Napoleone Bonaparte durante i Cento giorni

1851 – Viene brevettato il frigorifero

1852 – Martiri di Belfiore: a Mantova sono giustiziati tramite impiccagione don Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Carlo Poma, Bernardo De Canal e Giovanni Zambelli; era già stata eseguita la fucilazione di don Giovanni Grioli (5 novembre 1851) e seguiranno le impiccagioni di Tito Speri, Carlo Montanari e don Bartolomeo Grazioli (3 marzo 1853), di Pietro Frattini (19 marzo 1853) e di Pier Fortunato Calvi (4 luglio 1855)

1873 – In una lettera a Dedekind, Cantor fornisce per la prima volta la dimostrazione della non numerabilità dei numeri reali

1895 – Campagna d’Africa Orientale: all’Amba Alagi 2.500 uomini, in gran parte ascari, comandati dal maggiore italiano Pietro Toselli vengono annientati da 30.000 abissini comandati da ras Maconnen

1941 – Seconda guerra mondiale: il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L’episodio segna l’ingresso ufficiale degli USA nel conflitto

1943 – Data ufficiale della fondazione del Movimento dei Focolari o Opera di Maria; Chiara Lubich si consacra a Dio a Trento

1949 – Guerra civile cinese: Il governo della Repubblica Cinese si sposta da Nanchino a Taipei

1965 – Papa Paolo VI ed il patriarca Atenagora di Costantinopoli cancellano le reciproche scomuniche del 1054 tra papa Leone IX ed il patriarca Michele I

1972 – Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima delle missioni sulla Luna del Programma Apollo

1975 – L’Indonesia invade Timor Est

1982 – Negli USA viene eseguita la prima condanna a morte tramite iniezione letale

1988 – In Armenia un terremoto di magnitudo 6,9 della Scala Richter provoca quasi 25.000 vittime, 15.000 feriti e 400.000 senzatetto

1989 – Nella terza ed ultima sfida della loro storica trilogia pugilistica, Sugar Ray Leonard e Roberto Duran si affrontano a Las Vegas; Leonard mantiene il titolo mondiale WBC dei Mediomassimi, con una vittoria ai punti

1990 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la Lettera Enciclica Redemptoris Missio, “circa la permanente validità del mandato missionario”

1992 – Papa Giovanni Paolo II presenta il nuovo Catechismo della Chiesa cattolica, approvato l’11 ottobre, che promulgherà il 15 agosto 1997

1993 – Viene fondato il consiglio esecutivo transnazionale sudafricano

2000 – A Nizza viene solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

2006 – Uscita della Console Nintendo Wii in Australia ed Italia

2009 – Si apre a Copenaghen il summit mondiale contro i cambiamenti climatici a cui partecipano 15.000 delegati in rappresentanza di 196 nazioni

2018 – In una discoteca di Corinaldo nelle Marche, durante un concerto di Sfera Ebbasta, uno spray al peperoncino causa il panico in una discoteca. Tra i giovani spettatori ci sono 6 morti e decine di feriti.

Fonte: il.wikipwdia.org