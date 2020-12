Coronavirus in Italia: 13.720 nuovi casi, 528 morti e 19.638 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

In calo i nuovi casi: oggi ci sono 13.720 nuovi positivi, 5.167 in meno rispetto a ieri quando erano 18.887.

In calo il numero dei tamponi effettuati, che è pari a 111.217, ovvero 83.767 in meno rispetto a ieri quando erano 194.984.

Diminuisce il numero di morti, che sono 528, mentre ieri se ne registravano 564 (-36).

I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.638.

Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. giù le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63), per un totale di 3.382 totali.

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 748.819 (-6.487)

• Deceduti: 60.606 (+528)

• Dimessi/Guariti: 933.132 (+19.638)

• Ricoverati: 30.524 (+133)

• di cui in terapia intensiva: 3.382 (-72)

• Tamponi: 23.236.881 (+111.217)

Totale casi: 1.742.557 (+13.720)