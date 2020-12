Ancora un recupero per l’Atlante Grosseto: terzo match casalingo di fila contro la Pro Patria

GROSSETO – Si conclude domani martedì il tour de force dell’Atlante Grosseto che affronterà sul parquet amico del Palabombonera con inizio alle 15, una delle capoliste del torneo, la Pro Patria San Felice, nella gara valida come nona di campionato. In questo travagliato campionato causa Covid 19, l’Atlante Grosseto si è trovato costretto a disputare ben tre gare in soli sei giorni, ritrovandosi danneggiato soprattutto termini di rendimento, non potendosi allenare e preparare al meglio le partite.

I biancorossi sfideranno la corazzata Pro Patria dopo il match contro l’altra favorita al titolo finale Modena Cavezzo, perso immeritatamente dopo aver giocato alla pari per tutto il tempo.

“Non abbiamo tempo di lavorare, – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – di parlare, provare di trame di gioco e nuovi schemi con i ragazzi dato che abbiamo giocato tre partite in soli 120 ore. Non avevo mai visto cose di questo genere, molto strano, solo a noi è successo e domani affronteremo la capolista, squadra che vanta la miglior difesa, il miglior attacco e che ha battuto con minimo quattro gol di scarto tutte le avversarie fin qui incontrate. Perdiamo uno dei migliori giocatori come Varela per una espulsione ingiusta ed è difficile poi dire ai miei ragazzi di giocare bene quando, con tre nuovi acquisti arrivati la settimana scorsa, non si possono allenare nel modo migliore e trovare l’amalgama”.

Izzo conclude scusandosi per lo sfogo, inevitabile dopo quello che è successo e conclude affermando che anche contro la Pro Patria, pur con la formazione rimaneggiata, cercheranno di vendere cara la pelle come con il Modena.

Questi i calciatori convocati da mister Izzo che si dovranno trovare alle 13,15 di martedì 8 dicembre al Palabombonera: Ledda, Pasquini, Tamberi, Gianneschi, Baluardi, Spinelli, Tezza, Senesi, Falaschi, Gonnelli, Mateo, Cipollini.

Queste le designazioni arbitrali: Modica e Paverani e cronometrista Romeo, tutti della sezione di Roma 2. Il fischio d’inizio è domani martedì alle 15, alla Bombonera.