Alla ricerca di normalità e spensieratezza: ecco “Musica&Parole”, il nuovo singolo di Chris

SASSOFORTINO – Una canzone allegra, che allontani la mente, almeno per qualche minuto, dalla tristezza della pandemia: è questo l’obiettivo di “Musica&Parole”, il secondo singolo di Christian Conti, in arte Chris, 23enne di Sassofortino (Roccastrada).

“Lavoro nella Pubblica Assistenza di Sassofortino che si occupa principalmente di emergenza sanitaria – ci spiega Chris -. Data la pandemia, ho toccato con mano quello che significa vivere una quarantena da soli e affrontare una malattia senza l’affetto vicino dei propri cari. Da qui ho deciso di investire il tempo libero sulla mia più grande passione, ovvero la musica”.

“Ho inciso questo brano – prosegue – in cui cerco di trasmettere un po’ di spensieratezza e un po’ di normalità con la speranza di far trascorrere con un sorriso tre minuti di queste lunghissime e noiose giornate. Il brano, nato in questi mesi di quarantena, è il mio secondo singolo dopo l’esordio con “Questa sera hai fatto goal”. Stiamo anche lavorando sull’uscita di un balletto Tik tok”.

Il brano è scritto e prodotto dallo stesso Chris, registrato e mixato da Buber recording studio.