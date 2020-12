“Vecchia Sposa”, ecco la canzone e il video made in Maremma dell’associazione Aics

GROSSETO – C’è qualcosa che non si blocca con i lockdown: è la creatività, unita alla passione per la collaborazione. E’ con questi ingredienti che in casa Aics Grosseto, è nato un brano musicale ed il relativo videoclip tutto “made in Maremma”.

Si tratta del brano “Vecchia Sposa”, tratto dal libro “Tarli senza Cornici” della scrittrice grossetana Marcella Andreini (attuale presidente provinciale Aics Grosseto), e selezionato nel dicembre 2018 per l’antologia Cet della scuola di Mogol. A due anni di distanza, grazie alla voce e alla musica creata da Igor Minghetti (educatore cinofilo Aics) e ad Alessandro Semplici (vicepresidente Aics Grosseto) quel testo è diventato una canzone.

Igor Minghetti ha infatti curato sia la parte degli arrangiamenti che la parte vocale, mentre Alessandro Semplici si è occupato di “confezionare” il videoclip che da qualche giorno è disponibile anche sulla piattaforma di YouTube.

La realizzazione del video ha visto partecipi anche altri associati Aics: sono i ballerini che si vedono danzare nel video Selena Doncovio, Giorgio Bocci, Alessandro Semplici e Samanta Giusti.

Tenendo conto della considerazione e del valore che la scuola di Mogol ha attribuito ai testi di Marcella Andreini, questa collaborazione, nata quasi per caso, si protrarrà senza dubbio nel prossimo futuro affinchè musica, danza e poesia possano naturalmente fondersi in un’unica sinergia.

E’ possibile visualizzare il video di “Vecchia Sposa” al seguente link: https://youtu.be/QlddumdLisc

Pagina dedicata al testo “Tarli senza Cornici” di Marcella Andreini: https://marcella-andreini.blogspot.com/