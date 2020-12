ULTIM’ORA Coronavirus, meno contagi in Toscana: sono 753. Ma calano anche i tamponi

GROSSETO – “I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati”. Ad annunciarlo come ogni mattina è il governatore Eugenio Giani. Ieri i casi erano 769, con 13.229 tamponi.

“Grazie alle donne e agli uomini del sistema sanitario toscano che continuano a prendersi cura dei nostri cari come all’ospedale di Pescia dove l’equipe di riabilitazione non si è fermata davanti al Covid – afferma Giani – Oggi è il primo giorno di zona arancione, non abbassiamo la guardia. Buona domenica, Toscana”.