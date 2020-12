Ancora neve sull’Amiata, ma per una passeggiata sulla montagna imbiancata serve la zona gialla

GROSSETO – Continua a nevicare sul Monte Amiata. Condizioni davvero particolari, quelle vissute dalla montagna maremmana, che si ritrova imbiancata come non succedeva da tempo.

Sarebbero condizioni ideali per chi ama lo sci e anche per gli operatori, ma almeno fino al 7 gennaio le piste resteranno chiuse, con la speranza che le condizioni meteo non cambino.

Anche nel resto della Maremma c’è tanta voglia di una passeggiata sulla neve: la speranza per tutti è che dal 13 dicembre, come annunciato dal governatore Eugenio Giani, la Toscana sia zona gialla. Fino ad allora, infatti, non sono possibili spostamenti fuori dal comune di residenza.

