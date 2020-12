Sei maremmano se dici: «Un ti si mette un punto in capo!»

GROSSETO – C’avete presenti gli “scontri” dialettici fra genitori e figli nell’età della piena adolescenza? Ecco, sono un esempio di quanto a volte la testardaggine possa spingersi fino ai limiti dell’intransigenza. Hai voglia a spiegare: non c’è versi…a quel figliolo un gli si mette un punto in capo! Non si riesce cioè a distoglierlo da un proposito che giudichiamo sbagliato, pericoloso, dannoso.

Vale coi figlioli, ma vale per tutte quelle persone che non si riescono a smuovere: quando hanno messo la testa avanti, procedono imperterriti.

Anche a loro un gli si mette un punto in capo!