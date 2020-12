Mascherine, anche la diocesi collabora con la distribuzione: ecco le chiese in cui ritirarle

GROSSETO – Anche la Chiesa di Grosseto si è resa disponibile a collaborare con la Protezione civile e con l’omologo assessorato del Comune di Grosseto per contribuire alla distribuzione delle mascherine.

In particolare, sono state individuate tre Parrocchie, dove sarà possibile il ritiro:

Sacro Cuore, nei giorni di lunedì dalle 16.00 alle 18.00 di mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 presso il centro di ascolto Caritas (ingresso in via Calabria). Oppure presso l’ufficio parrocchiale lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.30, il martedi, venerdì e sabato dalle 9.30 – 12.00 (ingresso in via della Pace).

Madre Teresa di Calcutta (via Stati Uniti, zona Cittadella) nei giorni di martedì e giovedi dalle 10 alle 12 presso la segreteria della Parrocchia nei locali adiacenti la chiesa.

Addolorata (via Papa Giovanni XXIII, quartiere Gorarella) il lunedi, martedi e mercoledì dalle 10 alle 12 e il giovedi e venerdi dalle 16 alle 19.

Questo servizio si affianca a quello già svolto da varie associazioni di volontariato e dalla Protezione civile comunale.

Come ricorda il Comune, a disposizione dei cittadini che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi di consegna a causa della quarantena, perché anziane, sole o con disabilità o problemi di mobilità, è attivo il numero di telefono Info-Covid 0564-488242 (dal lunedì alla domenica alle 8.30 alle 13.30) oppure 0564-488237 (il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17) attraverso cui prenotare le proprie mascherine che – nei giorni successivi – saranno consegnate a domicilio dai volontari o dalla Protezione civile stessa.