Maltempo, Ombrone sotto controllo. Bellacchi: «Costante monitoraggio del Consorzio di Bonifica»

GROSSETO – La Maremma è ancora nella morsa del maltempo e continua l’opera di vigilanza del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud su tutti i corsi d’acqua. Al momento la situazione è sotto controllo, nonostante la piena di tutti i fiumi principali: Ombrone, Albegna, Bruna e Sovata.

Nel Senese il reticolo è in decrescita dalla mattinata di domenica, buone notizia anche per il Grossetano dove viene costantemente monitorato il fiume Ombrone che ha raggiunto i 4,40 metri all’idrometro del Berrettino dopo una lenta crescita. Operatori e idrovoristi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono impegnati da venerdì sera con turnazioni che permettano di monitorare la situazione 24 ore al giorno.

“Impegno straordinario che continuerà – assicura il presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – almeno fino al termine dell’allerta meteo regionale, al momento prorogata fino a lunedì”. “La situazione rispetto a sabato è migliorata – aggiunge Bellacchi – ho personalmente verificato il livello del Bruna e sul Sovata, che non destano preoccupazione, e dell’Ombrone, che è in miglioramento. Ma in questo momento i corsi d’acqua sono saturi, il potere di assorbimento del territorio è prossimo allo zero ed è quindi ancora più importante essere vigili per anticipare le azioni da mettere in atto”.