L’appello della Croce Rossa: «Donate sangue». Ecco come fare con la Cri in Maremma

ORBETELLO – In attività Cri Solidarietà Toscana per i gruppi dei donatori del sangue della Croce Rossa che lanciano l’appello a donare. Tutti coloro che sono interessati a donare il sangue, dovranno seguire la procedura, che prevede di recarsi nella sede Cri più vicina nel territorio provinciale, per compilare la domanda per diventare donatore del sangue della Cri, alla quale seguirà il rilascio di un tesserino firmato dal presidente.

Il nuovo donatore dovrà poi recarsi alla sezione trasfusionale dell’ospedale più vicino, fare un colloquio, a seguito del quale verranno effettuati gli esami preliminari; se risulterà tutto nella norma, seguirà la convocazione per la donazione.

Il donatore dovrà specificare che dona il sangue per Cri Gruppo Cri solidarietà Toscana e dovrà farsi annotare sul tesserino la donazione.

La Cri ha intensificato in questi giorni estivi in tutta la provincia di Grosseto la sensibilizzazione alla donazione del sangue. Il Comitato Cri Costa d’Argento ha un proprio gruppo di donatori del sangue, presente a Porto Ercole, Santo Stefano, Orbetello, Talamone, Fonteblanda.