Incredibile allo Zecchini: un rigore inventato cancella la meritata vittoria

GROSSETO – Il Grosseto vince sul campo, ma un errore arbitrale, palese, regala il pareggio al Novara. Non si può dire davvero niente ai ragazzi di mister Magrini, che hanno nella ripresa sono cresciuti andando meritatamente in vantaggio con la rete di Galligani ma subendo l’ingiusto rigore (fallo avvenuto quasi due metri fuori dall’area) che ha regalato il pari al Novara.

di 6 Galleria fotografica Grosseto-Novara foto di Paolo Orlando









Magrini torna in panchina dopo la squalifica di tre giornate e il Grifone torna al 4312, con Barosi tra i pali, Ciolli e Gorelli centrali, Polidori a destra e Campeol a sinistra. Davanti alla difesa Fratini, con Sersanti e Kraja mezz’ali e Sicurella trequartista. Attacco affidato al tandem Moscati e Galligani. Prima mezz’ora di studio, sotto la pioggia scrosciante, con le due squadre impegnate a darsi battaglia a centrocampo senza però riuscire a portare pericoli sotto porta. Primo affondo al 35’, con un’incursione di Galligani che entra in area e tira, ma il pallone finisce contro un difensore e poi tra le braccia di Lanni. Al 44’ l’azione più ghiotta del primo tempo: il Grosseto riparte in contropiede, Sersanti di prima gira di tacco per Galligani che prova a smarcarsi e a cercare la porta, ma il suo tiro finisce contro un difensore. Finisce così un primo tempo con pochissime occasioni su un campo difficile, per via della pioggia. Nella ripresa parte forte il Grosseto con Galligani che al 7’ riceve una gran palla da Fratini, lascia sul posto un avversario, entra in area e batte Lanni per il vantaggio dei biancorossi. Al quarto d’ora ancora Galligani scatenato: prima se ne va per vie centrali, dando a Sersanti l’opportunità di calciare a rete, e subito dopo ci riprova con una serpentina concludendo di poco sull’esterno. L’occasione del raddoppio arriva al 26’, con Pedrini bravo a far partire il contropiede e con Moscati, servito da Cretella, che manca da due passi di testa la porta. Al 33’ prova a reagire il Novara con il colpo di testa di Lanini, che non inquadra però lo specchio. Al 36’ st errore clamoroso dell’arbitro che assegna un rigore al Novara per un atterramento avvenuto, come si vedrà anche dal replay, avvenuto due metri fuori dall’area di rigore. Dal discheto Schiavi pareggia. Al 40’ è ancora il direttore di gara protagonista, mostrando il rosso diretto a Pedrini per un fallo a metà campo. Nel finale il Grifone prova a riversarsi con rabbia in area del Novara, senza trovare però il meritato vantaggio e dovendosi accontentare, in maniera ingiusta, di un solo punto.

GROSSETO-NOVARA 1-1

GROSSETO: Barosi, Polidori (30’ st Russo), Ciolli, Gorelli, Campeol, Fratini, Sersanti, Kraja (21’ st Cretella), Sicurella (21’ st Pedrini), Moscati (30’ st Kalaj), Galligani (43’ st Vrdoljak). A disposizione: Antonino, Pierangioli, Boccardi, Simeoni, Manicone, Bertoli, Scaffidi. All. Magrini.

NOVARA: Lanni, Cagnano, Sbraga, Firenze (17’ st Cisco), Schiavi, Panico, Migliorini, Zigoni, Gonzalez (31’ st Lanini), Lamanna (31’ st Natalucci), Bianchi. A disposizione: Desjardins, Bove, Pogliano, Collodel, Pagani, Bellich, Hrkac, Tordini. All. Marcolini.

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona (Vincenzo Madonia di Palermo, Antonio Lalomia di Agrigento).

RETE: 7’ st Galligani, 38’ st rig. Schiavi.

NOTE: al 40’ st espulso Pedrini.