Coronavirus, in Italia altri 564 morti: superate le 60mila vittime. Tornano a salire i ricoveri, 18.887 nuovi contagi

GROSSETO – I morti per Coronavirus in Italia superano quota 60.000. Con i 564 comunicati oggi, diventano 60.078 le vittime dall’inizio dell’epidemia.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 913.494, 17.186 in più di ieri. Sotto quota 20mila i contagi, che diventano 18.887. In calo però anche i tamponi, 163.550 ovvero 31.434 in meno rispetto a ieri.

Tornano a salire i ricoveri per Covid negli ospedali: i posti letto occupati sono 233 in più: in tutto sono 30.391 . In terapia intensiva, invece, 63 malati in meno: 3.454 in tutto.