Coronavirus: 28 nuovi positivi in Maremma, tornano a crescere i contagi

GROSSETO – Sono 28 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto. Nelle ultime 24 ore sono 517 i tamponi effettuati per una percentuale di positivi del 5,4% circa.

Attualmente le persone positive in carico sono 968, 27 guarigioni e nessun decesso. In totale sono ricoverate in ospedale nel reparto Covid del Misericordia sono 46, mentre 5 sono quelle ricoverate in terapia intensiva.

Tra i nuovi positivi il numero maggiore, cioè 11, sono residenti nel Comune di Grosseto. Rispetto alla tendenza dei giorni scorsi oggi di registra una crescita sensibile dei nuovi contagi.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 11 4 14 12 1 3 Grosseto 9 3 7 5 3 1 Siena 2 2 4 3 4 2 Totale ASL TSE 22 9 25 20 8 6

Nuovi casi positivi per classi d’età

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 30/11/20 Martedi 01/12/20 Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Venerdi 04/12/2020 Sabato 05/12/2020 Domenica 06/12/2020 Arezzo 32 37 47 43 30 41 45 Siena 12 11 43 57 29 23 17 Grosseto 18 14 29 24 15 19 28 Totale Asl Tse 62 63 122 127 74 83 90

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 3 Follonica 4 Grosseto 11 Magliano In Toscana 3 Manciano 5 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 90 TI San Donato Arezzo 19 TI Nottola 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 46 TI Misericordia Grosseto 15

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 850 Provincia di Siena 491 Provincia di Grosseto 517

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1284 Provincia di Siena 758 Provincia di Grosseto 968

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 993 Provincia di Siena 491 Provincia di Grosseto 820

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2672 Provincia di Siena 1777 Provincia di Grosseto 1642