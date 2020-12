Caccia, anche Cinelli esulta: «Giani ha seguito la strada che avevamo indicato

MAGLIANO IN TOSCANA – “Pochi giorni fa per la caccia avevo indicato una strada, mi fa piacere constatare che è stata quella seguita”. Così il sindaco di Magliano Diego Cinelli saluta il ritorno dei cacciatori alla pratica venatoria.

“Avevo chiesto al presidente Giani ed all’assessore Saccardi – afferma Cinelli- un’ordinanza per permettere a chi caccia di poter uscire dal proprio comune seppur rimanendo nella stessa Atc di residenza. Così è stato e credo che sia un successo di tutti coloro che in questa fase si fanno portatori di proposte e non di polemiche, che, peraltro, nei miei confronti non sono mancate, ma che difendo. Non lo faccio solo per i nostri cacciatori, ma anche per tutti gli agricoltori che dagli ungulati subiscono quotidianamente danni e per chi rischia la propria incolumità nelle nostre strade a causa del proliferarsi della fauna selvatica”.

Cinelli spera che anche la sua seconda proposta possa essere accettata. “So che è più complicata anche in deroga alle normative vigenti – afferma il Sindaco di Magliano- Ma sarebbe importante che le giornate perse a novembre potessero essere recuperate a febbraio. Credo, però, che la questione sia nazionale e che il presidente Giani e l’assessore Saccardi se ne possano fare carico anche nella conferenza stato-regioni”. In chiusura Cinelli rinnova l’invito a venire a Magliano al presidente Giani ed a tutti i rappresentanti maremmani in Regione ed, in particolare, sul ponte di Marsiliana.

“In questi giorni di maltempo – conclude Cinelli- tornano anche i timori e le paure. Servono interventi a monte del ponte, Nelle scorse settimane ho scritto una lettera-invito a Giani, ma non ho ancora avuto risposta. Spero che lo faccia presto e che venga a toccare con mano la situazione. Anche in questo caso la battaglia per la sicurezza deve essere comune senza dividerci a seconda dell’appartenenza politica”.