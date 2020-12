FIRENZE – “I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 769 su 13.229 tamponi molecolari e 2.776 test rapidi effettuati”, anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani su Facebook.

“P.s. – conclude – fra poco sarò qui in diretta per spiegarvi al meglio i contenuti dell’ordinanza sugli spostamenti in zona arancione che sto per firmare”.