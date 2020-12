Rsa, prime guarigioni. A Follonica ancora una classe in quarantena

FOLLONICA – Finalmente buone notizie dalla Rsa Marina di Levante, dove la situazione sanitaria sembra essersi stabilizzata nei giorni scorsi e si registrano i primi guariti. La buona notizia è stata diffusa ieri sera sulla pagina Facebook istituzionale del Comune in occasione dell’aggiornamento quotidiano sull’andamento epidemiologico nella città.

All’interno della residenza per anziani la scorsa settimana si erano consumati momenti drammatici a causa del contagio della quasi totalità degli ospiti che ha portato al decesso di sette persone in pochi giorni. La giornata più tragica si è registrata sabato scorso quando sono morti tre ospiti in un solo giorno. La città in questo periodo è stata molto in apprensione in attesa di nuovi sviluppi e oggi si può parlare finalmente di un cauto ottimismo.

In miglioramento anche la situazione generale; è in discesa il numero dei positivi residenti a Follonica che nella giornata di ieri contava 160 casi rispetto ai 235 di sabato scorso, ma il Comune ha comunicato anche la quarantena di una classe della scuola elementare Cimarosa a causa di un alunno positivo.