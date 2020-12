Modena Cavezzo inaffondabile, ko di misura per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Sconfitta di misura (4-5) per l’Atlante Grosseto con la leader Modena Cavezzo, sul parquet amico della Bombonera. Gara tiratissima e aperta fino all’ultimo, con i padroni di casa bravi a mettere alle corde i blasonati rivali che però, più rodati ed esperti, riescono a prevalere e confezionare il quinto successo in cinque match.

Ospiti in vantaggio al 2′ su palla ferma, da schema su cui Cellurale realizza lo 0-1. Pericolo per i grossetani con Guerra che manda sull’esterno della rete. Al 4′ arriva il pareggio dei locali con Gianneschi. Traversa di Cellurale dopo una palla persa dall’Atlante in attacco. Al 12′ rimessa laterale per gli emiliani con Ledda che si oppone: dal suo rilancio arriva il vantaggio dell’Atlante con il classe ’99 Falaschi a segno in acrobazia, a tu per tu col portiere rivale. Poco dopo, chance anche per Senesi che non ne approfitta. Brutta botta per Baluardi in difesa. Brividi per un altro pallone perso dal Grosseto, stavolta da Mateo, e tentativo degli ospiti ma Ledda c’è. Niente da fare al 16′ sul tiro di Barbieri, che firma il 2-2. Finale di tempo al fulmicotone. Neanche un minuto dopo, fallo su un biancorosso e tiro libero inarrivabile di Spinelli per il 3-2; al 19′ su calcio d’angolo Gonzalo Pires ripristina gli equilibri ma palla al centro e subito Atlante nuovamente in avanti con Spinelli.

Nel secondo tempo Modena Cavezzo subito aggressivo con due corner, ma Ledda non si fa sorprendere. Imparabile invece il tiro di Guerra, lasciato un po’ troppo solo, per il 4-4. Ancora Pires si ripete al 7′, portando i suoi sul 4-5. Vicini al gol Varela e Falaschi. Alto il tentativo di Spinelli, dopo una bella azione palla a terra per i maremmani. Continui i capovolgimenti di fronte, con i ragazzi di Checa che graffiano ma anche gestiscono il vantaggio soprattutto nel finale, complice la superiorità numerica. Allo scadere portiere di movimento per l’Atlante, che però non riesce a trovare spazio per l’ultimo tiro. Impegno e buona volontà non sono bastati al team di Izzo per infilare il secondo risultato utile di fila, dopo il successo di mercoledì.

Queste le formazioni. Atlante Grosseto: Ledda, Cipollini, Baluardi, Varela, Gianneschi, Falaschi, Tezza, Senesi, Pasquini, Spinelli, Mateo, Tamberi; all. Izzo. Modena Cavezzo: Guerra, Barbieri, Pires, Canale, Cellurale A., Coppola, Di Carlo, Cellurale N., Checa M., Di Rona, Nave, Neviani; all. Checa N.