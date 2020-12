SCARLINO SCALO – Un albero è caduto su via Le Case a Scarlino Scalo: gli operai comunali stanno intervenendo per rimuovere la pianta dalla carreggiata. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia municipale per gestire la viabilità.

Cadendo l’albero ha danneggiato alcuni fili della rete telefonica: l’Amministrazione comunale ha già segnalato il problema a Telecom.

Foto: Comune di Scarlino.