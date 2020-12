L’almanacco del Giunco: il 5 dicembre il terremoto in Campania, 30mila le vittime

GROSSETO – Sabato 5 dicembre, Santa Crispina martire, Giornata mondiale del suolo, il sole sorge alle 7.34 e tramonta alle 16.36. Accadeva oggi:

1456 – L’immane terremoto dell’Italia centro-meridionale (di magnitudo 7.1 circa) sconvolge nel cuore della notte la Campania e le regioni circostanti, con epicentro nella zona dell’Irpinia-Sannio. Migliaia le vittime (oltre 30.000); si tratta in assoluto di uno dei terremoti più volenti tra quelli che hanno colpito l’Italia nel II millennio.

1484 – Papa Innocenzo VIII scrive la bolla pontificia Summis desiderantes contro l’attività di maghi e streghe in Germania che porterà all’Inquisizione

1492 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a mettere piede sull’isola di Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana)

1560 – Francesco II di Francia muore e gli succede Carlo IX di Francia

1746 – A Genova il Balilla dà l’avvio alla rivolta popolare che cinque giorni più tardi porterà alla cacciata degli austriaci di Botta-Adorno

1766 – A Londra, James Christie esegue la sua prima vendita (in seguito fonderà Christie’s, la più vecchia casa d’aste del mondo)

1848 – Corsa all’oro californiana: in un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti il presidente James Knox Polk conferma che grandi quantità d’oro sono state scoperte in California

1925 – Prima de La corazzata Potëmkin di Sergej Ėjzenštejn

1931 – Per ordine di Stalin viene distrutta la cattedrale di Cristo Salvatore in Mosca

1932 – Il fisico tedesco Albert Einstein ottiene un visto per gli USA

1933 – Fine del Proibizionismo: lo Utah diventa il 36º stato a ratificare il XII emendamento, facendo raggiungere la quota dei 3/4 necessaria a farlo entrare in vigore

1934 – Le truppe italiane attaccano Wal Wal in Etiopia (occorreranno quattro giorni per prendere la città)

1936

– L’Unione Sovietica adotta una nuova costituzione

– La Federazione socialista delle Repubbliche sovietiche formata dall’Armenia, dalla Georgia e dall’Azerbaigian entra a far parte dell’Urss

1941

– Seconda guerra mondiale: nella Battaglia di Mosca il generale Georgy Zhukov lancia un contrattacco sovietico contro le armate tedesche, con una delle più grandi offensive lanciate contro il Gruppo di armate Centro

– Seconda guerra mondiale: il Regno Unito dichiara guerra a Finlandia, Ungheria e Romania

1943

– Seconda guerra mondiale: l’U.S. Army Air Force inizia ad attaccare le basi delle armi segrete tedesche nell’operazione Crossbow

– Seconda guerra mondiale: a Casoli (CH) nasce la Brigata Maiella, valorosa formazione partigiana abruzzese, unica ad essere decorata con la medaglia d’oro.

1

944 – Seconda guerra mondiale: le truppe alleate occupano Ravenna

1945 – Cinque aerei del Volo 19 in addestramento scompaiono misteriosamente nel Triangolo delle Bermude

1952 – Il grande smog colpisce Londra

1955 – I sindacati statunitensi American Federation of Labor e Congress of Industrial Organizations, decidono di fondersi e formare l’AFL-CIO

1964 – Guerra del Vietnam: per il suo eroismo in battaglia mostrato un anno prima, il capitano Roger Donlon riceve la prima Medaglia d’Onore della guerra

1970 – Dario Fo mette in scena per la prima volta Morte accidentale di un anarchico

1974 – Viene trasmesso l’ultimo episodio del Monty Python’s Flying Circus dalla BBC

1978 – L’Unione Sovietica firma il ‘trattato d’amicizia’ con il governo comunista dell’Afghanistan

2002 – E’ istituita la Giornata mondiale del suolo, “World Soil Day”, che celebra la conoscenza del suolo per il bene comune, l’importanza del suolo come componente cruciale del sistema naturale e come un contributo vitale per il benessere umano attraverso il suo contributo al cibo, acqua ed energia, come mitigatore nella continua perdita di biodiversità. La Giornata Mondiale del Suolo si celebra il 5 dicembre perché corrisponde con la data di nascita ufficiale di Sua Maestà il Re di Thailandia Rama IX il Grande, che ha ufficialmente sancito l’evento durante il Congresso Mondiale dell’International Union of Soil Science nel 2002. Nel 2016 questa giornata è stata celebrata anche in memoria del monarca deceduto nel mese di ottobre.

2017

– Morte dell’ex Re di Romania Michele I, penultimo dei capi di stato in carica durante la seconda guerra mondiale a morire

– Il Comitato Olimpico Internazionale vieta alla Russia di competere alle Olimpiadi invernali del 2018 per lo scandalo del doping alle Olimpiadi invernali del 2014

Fonte: il.wikipwdia.org