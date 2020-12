Influenza: arrivano le nuove dosi di vaccino. Da mercoledì anche in farmacia

GROSSETO – Arrivano nuove dosi di vaccino antinfluenzale. Nella Toscana meridionale saranno 302.800 le dosi complessivamente distribuite. Da mercoledì nuovamente disponibili in farmacia. Tra oggi e lunedì nei magazzini Asl e da mercoledì 9 dicembre i medici e i pediatri di famiglia le potranno prenotare e ritirare presso le farmacie: 40 dosi a settimana per Fluarix e 20 a settimana per Fluad e Prevenar.

Fluarix Tetra è indicato per l’immunizzazione di adulti e bambini dai 6 mesi di età. Il Fluad è per chi ha più di 65 anni e il Prevenar è un vaccino pneumococcico somministrato secondo indicazione a bambini (da 6 settimane a 17 anni) e adulti per la protezione da varie malattie tra le quali la polmonite e la meningite.

Vediamo le quantità per l’intera Asl Tse. 19.780 dosi di vaccino influenzale Fluarix che porteranno il totale di dosi immesse nel sistema a 200.910. Altre 14.520 dosi di vaccino influenzale Fluad per un totale 73.670 e infine 4.000 ulteriori dosi di vaccino pneumococcico Prevenar per un totale di 28.290.

Quanto alla distribuzione a livello provinciale, nella prima fase le dosi di vaccino sono andate: