Da domani parcheggi gratuiti in città, il sindaco: «A beneficio di tutta la comunità»

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato, in merito alla sosta a pagamento nel capoluogo durante le festività natalizie, le seguenti condizioni: la sosta sarà gratuita negli stalli blu di Grosseto e nel parcheggio di Porta Corsica per tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dal 6 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; la tariffa oraria di 0,20 euro nel parcheggio cosiddetto Galleria Oberdan e Amiata per lo stesso periodo.

Il Comune di Grosseto, in relazione alla necessità di contemperare gli effetti causati dal blocco generalizzato delle attività commerciali per l’emergenza relativa al Covid-19 e per implementare la promozione dei parcheggi gratuiti, prevederà un contributo di 50 mila euro per la società Sistema, in ragione dei ricavi “storici” provenienti dai parcheggi nello stesso periodo degli anni precedenti.

“Sono perfettamente conscio – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto – che sarà un Natale atipico e complesso. Per questa ragione, la nostra Amministrazione ha fin da subito lottato per aiutare la comunità in questo momento di paura e di fragilità. I parcheggi gratuiti, dunque, sono un forte contributo in aiuto degli imprenditori, degli esercenti e in generale per tutti gli operatori della nostra economia. La speranza è che da ciò ne scaturisca un effetto positivo per tutta la cittadinanza. Ringrazio, inoltre, Riccardo Ginanneschi, assessore con delega al Commercio, Giacomo Cerboni, assessore con delega al Bilancio, e Fausto Turbanti, assessore alla Mobilità, per l’impegno profuso”.