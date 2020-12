Coronavirus: 19 nuovi casi in Provincia. Tre ricoveri in più e una terapia intensiva in meno. 80 guariti

GROSSETO – 19 nuovi casi, tre ricoveri in più e una terapia intensiva in meno: è questo il bilancio registrato dalla Asl tra le 14 di ieri e le 14 di oggi in merito alla diffusione del Coronavirus in provincia di Grosseto.

Più casi con meno tamponi – In leggero aumento il numero dei nuovi positivi in Maremma. Oggi sono 19, quattro in più di ieri, quando se ne contavano 15. Il numero di tamponi effettuati oggi è 607 (ieri 935).

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 29/11/2020 Lunedì 30/11/20 Martedi 01/12/20 Mercoledì 02/12/20 Giovedì 03/12/20 Venerdi 04/12/2020 Sabato 05/12/2020 Arezzo 47 32 37 47 43 30 41 Siena 17 12 11 43 57 29 23 Grosseto 25 18 14 29 24 15 19 Totale Asl Tse 92 62 63 122 127 74 83

80 i guariti (ieri 74). Le persone positive in carico alla Asl sono al momento 1.005 (ieri 1.091).

In Provincia di Grosseto ci sono tre nuovi casi nella fascia sino a 18 anni, uno in quella tra i 19 ai 34 anni, sei nella fascia tra i 35 e i 49 anni, quattro tra i 50 e i 64 anni, due tra i 65 e i 79 (ieri due) e tre tra gli ultraottantenni (ieri uno).

Oggi si registrano tre nuovi casi nel Comune di Grosseto, tre nel Comune di Follonica e tre in quello di Roccastrada. Due nuovi positivi rispettivamente a Gavorrano, Santa Fiora e Sorano.

Ad oggi sono 48 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, tre in più di ieri. 15 sono in terapia intensiva (ieri 16).

In totale nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) sono 83 nuovi positivi (ieri 76).

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi

Comune Nuovi casi Cinigiano 1 Follonica 3 Gavorrano 2 Grosseto 3 Manciano 1 Massa Marittima 1 Roccastrada 3 Santa Fiora 2 Seggiano 1 Sorano 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1051 Provincia di Siena 899 Provincia di Grosseto 607

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1417 Provincia di Siena 772 Provincia di Grosseto 1005

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1109 Provincia di Siena 507 Provincia di Grosseto 850

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2745 Provincia di Siena 1805 Provincia di Grosseto 1689