Coppa Italia di serie B, ecco le due partite del girone tutto maremmano

GROSSETO – Prende il via domani, domenica, con inizio alle 18, il girone tutto maremmano della Coppa Italia di serie B. La novità principale di questa stagione è rappresentata dalle due formazioni iscritte dal Circolo Pattinatori Grosseto: una, targata Roberto Ricci designs, allenata da Alessandro Brizzi e composta con i giovani del vivaio; l’altra, griffata Alice rappresentanza, guidata da Filippo Guerrieri che ha messo insieme un gruppo di giocatori esperti, mossi dalla passione e dalla voglia di continuare a divertirsi. La competizione di inizio stagione parte dalla seconda di ritorno, mentre le prime quattro giornate, sospese dalla Fisr, verranno recuperate dopo la disputa degli ultimi due turni di ritorno.

Nell’opening Day il quintetto Alice ospita nella pista di via Mercurio la giovanissima formazione del Blue Factor Castiglione di Raffaele Biancucci. Il pronostico è tutto dalla parte dei grossetani, che vorrebbero regalare al presidente Stefano Osti la Coppa Italia, anche se, a causa della squalifica di Luca Matassi e per l’assenza, per vari motivi, di Borracelli, Naldi, Natali e Nobili, l’esordio avverrà con un organico ridotto all’osso. Guerrieri avrà a disposizione i portieri Bruni e Marinoni; Alessandro Saitta, Nerozzi, Filippeschi, Salvadori, Polverini.

Anche la formazione RRD deve fare i conti con alcune assenze (Alfieri, Angeli, Camisoli) e per completare l’organico sono stati inseriti un paio di giovanissimi atleti, che saranno aiutati dall’esperto Michele Achilli, che si è prestato ben volentieri di fare da chioccia. All’Antonio Armeni, contro il Galileo Follonica, scenderanno quindi in pista i portieri Raffaello Ciupi e Vittoria Masetti (classe 2006); Achilli, Leonardo Ciupi, Casaburi, Bianchi, Rosati, Bardini, Cardi. L’obiettivo del mister Alessandro Brizzi è quello di far crescere i ragazzi, in modo che alcuni di loro, in un futuro vicino, possano trovare spazio in prima squadra.

Il programma della 2ª di ritorno: Alice Grosseto-Blue Factor Castiglione (arbitro Edoardo D’Alessandro), Galileo Follonica-RRD Grosseto (arbitro Massimo Cardelli).