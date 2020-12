«Cause di forza maggiore», di nuovo rinviata Follonica Gavorrano-Montevarchi

BAGNO DI GAVORRANO – Terzo slittamento a data da concordare per la sfida fra Follonica Gavorrano e Aquila Montevarchi. La sfida fra la maremmana del girone E di serie D e gli aretini salta a neanche ventiquattro ore dal fischio d’inizio.

“Con comunicazione ufficiale – ha diramato la società biancorossoblù – pervenuta alle 18.28 dal Dipartimento Interregionale, vista la richiesta della società Aquila Montevarchi, la gara in programma per domani alle ore 14.30, è rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore”.